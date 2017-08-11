4011 августа

Исправлять ли счет-фактуру, если поставщик в строку 8 вписал номер обычного договора поставки?

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отвечает:

Счет-фактуру можно не исправлять.

Если поставщик отгружает товары по обычному договору, а не по госконтракту, в строке 8 он должен поставить прочерк. Однако реквизиты договора поставки можно считать дополнительными данными. А дополнительную информацию можно приводить в счете-фактуре.

На будущее, чтобы не было путаницы, лучше ввести для реквизитов договора поставки отдельную строку перед таблицей счета-фактуры или после подписей (письмо ФНС России от 17 августа 2016 г. № СД-4-3 /15094).

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