Банк должен вернуть деньги отправителю, а тот — заново провести платеж по верным реквизитам компании.

Если наименование получателя денег расходится с его ИНН, платеж на счет не поступит. Банк получателя вернет деньги в банк, который направил платеж, в течение 10 рабочих дней. Клиент, который перечислял деньги, должен обратиться в свой банк и уточнить реквизиты платежа.

Если деньги уже вернулись обратно, то получить их можно в течение 10 рабочих дней после обращения. Затем надо перечислить деньги еще раз, но уже по правильным реквизитам.

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