2211 августа

Клиент-физлицо оплатил услуги компании, но неверно указал ее наименование. Деньги зависли в банке и не поступают на счет организации. Вправе ли банк не переводить деньги, если в платежке стоит верный ИНН компании? Как исправить ситуацию?

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отвечает:

Банк должен вернуть деньги отправителю, а тот — заново провести платеж по верным реквизитам компании.

Если наименование получателя денег расходится с его ИНН, платеж на счет не поступит. Банк получателя вернет деньги в банк, который направил платеж, в течение 10 рабочих дней. Клиент, который перечислял деньги, должен обратиться в свой банк и уточнить реквизиты платежа.

Если деньги уже вернулись обратно, то получить их можно в течение 10 рабочих дней после обращения. Затем надо перечислить деньги еще раз, но уже по правильным реквизитам.

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