2611 августа

Наша компания 5 июля получила требование из налоговой через интернет. Квитанцию, которая подтверждает, что мы получили требование, надо было отправить не позднее 13 июля. Мы этого не сделали, и 14-го числа инспекторы приостановили операции по счету. Законно ли инспекция приняла решение о блокировке счета компании?

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отвечает:

Да, законно.

Инспекция вправе приостановить операции по счету, если компания не отправила квитанцию в течение шести рабочих дней. На блокировку счета у инспекторов есть десять рабочих дней. Этот срок начинается с седьмого рабочего дня после того, как они отправили запрос в организацию (подп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ).

Ваша компания пропустила крайний срок для отправки квитанции. Инспекторы приняли решение о приостановлении операций по счету 14 октября, то есть на седьмой рабочий день. Значит, они не нарушили порядок блокировки.

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