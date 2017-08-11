Да, законно.

Инспекция вправе приостановить операции по счету, если компания не отправила квитанцию в течение шести рабочих дней. На блокировку счета у инспекторов есть десять рабочих дней. Этот срок начинается с седьмого рабочего дня после того, как они отправили запрос в организацию (подп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ).

Ваша компания пропустила крайний срок для отправки квитанции. Инспекторы приняли решение о приостановлении операций по счету 14 октября, то есть на седьмой рабочий день. Значит, они не нарушили порядок блокировки.