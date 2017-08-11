Да, надо будет заплатить НДС и сдать декларацию.

Компании на упрощенке не платят НДС, а значит, не выставляют счета-фактуры с выделенной суммой НДС. Но если вы это сделаете, то потребуется заплатить налог в бюджет (подп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ). Но вычеты заявить не получится.

Не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором компания выставила счет-фактуру, сдайте декларацию по НДС (письмо ФНС России от 15.09.16 № ЕД-4-15/17338). Декларацию сдайте в электронном виде (п. 5 ст. 174 НК РФ).

В строке 030 раздела 1 запишите сумму НДС по всем счетам-фактурам, которые компания выставила за квартал. Строки 040–080 не заполняйте. Раздел 12 декларации заполните по каждому счету-фактуре, который компания выставила в течение квартала (приложение 1 к приказу ФНС России от 29.10.14 № ММВ-7-3/558@).