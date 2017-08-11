5611 августа

Менеджер увольняется по соглашению сторон. Платим ему три оклада. Облагаются ли отступные НДФЛ?

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отвечает:

Три оклада освобождены от  НДФЛ, если не превышают три средних месячных заработка.

Компенсация уволенному сотруднику не облагается НДФЛ в пределах трех средних месячных заработков (абз. 8 п. 3 ст. 217 НК РФ). Освобождение действует независимо от основания, по которому увольняется сотрудник: сокращение, собственное желание либо соглашение сторон. Так же считают чиновники (письма Минфина России от 16.06.16 № 03-04-06/35161, Минтруда России от 10.08.16 № 17–3/В-309).

Чтобы посчитать необлагаемый лимит, определите заработок работника за последние 12 месяцев. Полученную сумму разделите на число дней работы за этот период. Результат умножьте на рабочие дни за три месяца, которые попадают на период после увольнения. Возьмите дни, которые соответствуют графику работника. Например, если он на пятидневке, то рабочие дни по календарю для пятидневной недели. Такой порядок расчета рекомендовал Минтруд в письме от 21.07.16 № 17–4/В-283.

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