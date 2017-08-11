Директору безопаснее сходить на допрос в инспекцию.

Если руководитель не явится в налоговую, чтобы ответить на вопросы инспектора, возможен штраф в размере 1 тыс. рублей (ст. 128 НК РФ). Работник вправе не давать показания против себя, супруга и своих близких родственников (п. 3 ст. 90 НК РФ). Во всех остальных случаях «физик» обязан ответить на вопросы инспекции. А если сотрудник откажется давать показания или сообщит ложные сведения, то штраф составит 3 тыс. рублей (ст. 128 НК РФ).

На период приостановки проверки инспекторам запрещено требовать документы у компании и выполнять другие действия на ее территории (п. 9 ст. 89 НК РФ). Но кодекс не запрещает вызывать сотрудников на допрос в налоговую. Сотрудников можно допросить в качестве свидетелей, если им известны обстоятельства, необходимые для проверки (подп. 12 п. 1 ст. 31 НК РФ).

Судьи также считают, что во время приостановки проверки налоговики вправе допрашивать сотрудников в стенах инспекции (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.09.16 № Ф07-7183/2016).