4511 августа

Обнаружили, что завысили налог на имущество за прошлый год. Пересчитали сумму и подали уточненку по имуществу. Уточнять ли декларацию по налогу на прибыль за прошлый год?

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отвечает:

Нет, включите разницу в доходы текущего периода.

В прошлом году у вас не было ошибки в расчете налога на прибыль — вы учли налог на имущество, который начислили (письмо Минфина России от 15.10.15 № 03-03-06/4/59102).

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