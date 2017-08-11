Нет, включите разницу в доходы текущего периода.
В прошлом году у вас не было ошибки в расчете налога на прибыль — вы учли налог на имущество, который начислили (письмо Минфина России от 15.10.15 № 03-03-06/4/59102).
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Нет, включите разницу в доходы текущего периода.
В прошлом году у вас не было ошибки в расчете налога на прибыль — вы учли налог на имущество, который начислили (письмо Минфина России от 15.10.15 № 03-03-06/4/59102).
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