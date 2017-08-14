Это не ошибка.

Поставщик должен указать в корректировочном счете-фактуре только те товары, по которым изменилась стоимость (п. 2 Правил заполнения корректировочного счета-фактуры, утв. постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137).

Например, в первичном счете-фактуре поставщик указал пять наименований товаров. Потом предоставил скидку на два наименования товаров. Эти два наименования нужно включить в корректировочный счет-фактуру.

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