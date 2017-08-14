Законодатели не просто перенесли постановление № 53 в Налоговый кодекс.

Во-первых, изменились термины. В новом законе, который вносит поправки в Налоговый кодекс, о налоговой выгоде вообще не говорится. Речь идет о том, вправе компания или нет уменьшить налоговую базу или сумму налога.

Во-вторых, многое из постановления № 53 не вошло в Налоговый кодекс. Например, в постановлении № 53 сказано: если участники сделки взаимозависимы, само по себе это не доказывает необоснованную налоговую выгоду. На практике же и налоговики, и судьи уже давно подозрительно относятся к сделкам между зависимыми компаниями. Возможно, поэтому законодатели не стали переносить эти разъяснения ВАС в Налоговый кодекс.

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