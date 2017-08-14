4314 августа

В Налоговом кодексе появится статья о том, как нельзя экономить налоги и взносы. Допустим, налоговики обнаружили на проверке, что в первичке не та подпись. Раньше они пользовались этим, чтобы отказать компании в вычете и расходах. А теперь как будет?

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отвечает:

Налоговики не смогут снять вычеты и расходы из-за того, что документы подписал работник, у которого нет на это полномочий.

Или если директор контрагента на допросе заявил, что не подписывал документы по сделке (п. 3 ст. 54.1 НК РФ). Это выгодная поправка для компаний.

Еще до изменений ФНС запретила инспекторам формальный подход — отказывать в расходах и вычетах из-за одних только подписей (письмо ФНС России от 23 марта 2017 г. № ЕД-5-9/547). Теперь это закрепили в законе.

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