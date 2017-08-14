Налоговики не смогут снять вычеты и расходы из-за того, что документы подписал работник, у которого нет на это полномочий.

Или если директор контрагента на допросе заявил, что не подписывал документы по сделке (п. 3 ст. 54.1 НК РФ). Это выгодная поправка для компаний.

Еще до изменений ФНС запретила инспекторам формальный подход — отказывать в расходах и вычетах из-за одних только подписей (письмо ФНС России от 23 марта 2017 г. № ЕД-5-9/547). Теперь это закрепили в законе.

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