По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск можно разделить на части. При этом хотя бы одна из них должна быть не меньше 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ).

Остальные части отпуска могут быть разной продолжительности, в том числе и в один день.

Закон не запрещает предоставлять отпуск и на выходные дни.

При этом следует помнить, что работодатель не вправе настаивать на том, чтобы работник разделил отпуск на части. А работник, в свою очередь, не имеет права без согласия работодателя делить отпуск на части.