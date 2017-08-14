Вы вправе выдать деньги сразу на несколько покупок. Директор может составить один отчет.

Компания вправе выдать деньги под отчет по письменному заявлению работника. Сотрудник должен отчитаться о своих тратах в течение трех рабочих дней после окончания срока, на которые получил деньги. Выдать второй раз под отчет нельзя, пока работник не вернет то, что не потратил. Это общие правила работы с наличными (п. 6.3 Указания Банка России от 11.03.14 № 3210-У).

Срок, на который компания выдает деньги, вы вправе определить сами. Директор должен записать его в заявлении. При этом выдавать деньги можно сразу на несколько покупок.

В заявлении директор запишет, на что получает деньги. Можно обойтись общей фразой — на хозяйственные нужды. Когда подойдет срок, директор отчитается о тратах. Для этого он вправе составить один авансовый отчет.