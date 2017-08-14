2114 августа

Мы ООО на упрощенке с объектом «доходы минус расходы». У нас поменялись участники. Новые собственники отстранили директора от должности и на время наняли стороннего управляющего — предпринимателя. Можно ли списать в расходах вознаграждение управляющему?

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отвечает:

Вы не вправе учитывать расходы на управляющего.

Общество с ограниченной ответственностью вправе нанять вместо директора управляющего (ст. 42 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ). Управляющий — это предприниматель или сторонняя организация, с которой ваша компания заключает договор на услуги. По контракту бизнесмен или организация получают вознаграждение. К оплате труда оно не относится.

Кодекс разрешает компаниям на упрощенке учитывать только расходы, которые записаны в статье 346.16 НК РФ. В ней нет расходов на управление компанией. Поэтому учесть такие затраты не получится. Такой вывод подтверждают судьи (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 25.07.16 № Ф10-2114/2016).

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