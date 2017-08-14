Оплатите сотруднику все дни больничного.

Компания оплачивает все дни, на которые врач выдал больничный по уходу за ребенком. Исключение составляют ежегодные отпуска и отдых за свой счет, декрет, отпуск по уходу до трех лет. В эти периоды врач не должен выписывать листок (п. 41 Порядка, утв. приказом Минзравсоцразвития России от 29.06.11 № 624н).

Межвахтовый отдых, то есть выходные сотрудника, не назван в списке исключений. Поэтому оплатите все дни больничного. Так рекомендует поступать ФСС РФ (письмо от 26.01.12 № 15-03-11/12–782).