1214 августа

Сотрудник работает вахтовым методом. Во время свободной вахты у работника заболел ребенок. Сотрудник принес больничный лист, когда вышел на работу. Часть дней больничного приходится на отдых, а часть — на рабочие дни. Сколько дней нужно оплатить?

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отвечает:

Оплатите сотруднику все дни больничного.

Компания оплачивает все дни, на которые врач выдал больничный по уходу за ребенком. Исключение составляют ежегодные отпуска и отдых за свой счет, декрет, отпуск по уходу до трех лет. В эти периоды врач не должен выписывать листок (п. 41 Порядка, утв. приказом Минзравсоцразвития России от 29.06.11 № 624н).

Межвахтовый отдых, то есть выходные сотрудника, не назван в списке исключений. Поэтому оплатите все дни больничного. Так рекомендует поступать ФСС РФ (письмо от 26.01.12 № 15-03-11/12–782).

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