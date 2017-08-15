В трудовом или коллективном договоре пропишите условия и порядок проведения независимой оценки квалификации. Например, в коллективном договоре сделайте запись: «Работодатель за свой счет направляет соискателей на должность главного бухгалтера в центр оценки квалификаций на экзамен по профстандарту “Бухгалтер”, утвержденному приказом Минтруда России от 22 декабря 2014 г. № 1061н». Решите, каких сотрудников отправить на независимую оценку. Закрепитев коллективном договоре перечень таких должностей, профессий или специальностей. В него можно включить всех, для кого обязательны требования профессиональных стандартов, а также работников, чья некомпетентность может нанести материальный ущерб работодателю и причинить вред здоровью людей (ст. 196 ТК РФ). Получите от сотрудника или соискателя письменное согласие. С сотрудником также заключите договор о направлении на экзамен по квалификации. Утвержденных форм этих документов нет, поэтому составьте их в произвольном виде. Заключите с ЦОК договор об оказании услуги по проведению независимой оценки. Издайте приказ о направлении на профэкзамен.

Сотрудник (соискатель) должен подать в ЦОК:

письменное заявление по форме из приказа Минтруда России от 2 декабря 2016 г. № 706н. В заявлении сотрудник дает согласие на обработку персональных данных;

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность соискателя.

Получив комплект документов, центр в течение 10 календарных дней согласует дату, место и время экзамена с работодателем или с самим специалистом.

На экзамен нужно взять с собой копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Другие документы зависят от квалификации направляемого на оценку и профессионального стандарта. Уточните список в вашем центре оценки квалификаций.