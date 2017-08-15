Да, но нужно все правильно оформить.

Пропишите в трудовом договоре, что учреждение перечисляет зарплату на счет третьего лица (абз. 9 ст. 136 ТК РФ). В данном случае это жена, но можно указать и другого человека. С работника возьмите заявление с банковскими реквизитами, на которые будете перечислять деньги. Обяжите работника сообщать новые реквизиты для перевода зарплаты не позднее чем за пять рабочих дней до дня ее выплаты. Это условие можно закрепить в трудовом договоре. В платежных документах указывайте, что перечисленная сумма – зарплата сотрудника.

Учтите, что перечисление зарплаты по заявлению работника третьему лицу – это не удержание. Никаких ограничений по сумме нет.