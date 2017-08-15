Контролеры могут наказать и школу, и директора.

Выдавать зарплату надо не реже чем каждые полмесяца (ст. 136 ТК РФ). В противном случае школе грозит штраф на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а директору – от 10 тыс. до 20 тыс. руб. (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). Чтобы не нарушить закон, первую зарплату новичку выдайте 31 июля за период с 17 по 31 июля. За остальные февральские дни он получит зарплату вместе со всеми – 15 августа.

Особые условия выдачи зарплаты новичкам установите в коллективном договоре. Сформулировать можно так:

«3. Сроки выплаты зарплаты

3.1. Зарплата за первую часть месяца работникам выплачивается 30-го числа данного месяца. Зарплата за вторую часть месяца работникам выплачивается 15-го числа следующего месяца.

3.2. Работникам, принятым в первой половине месяца, зарплата впервые выплачивается до 15-го числа данного месяца. Работникам, принятым во второй половине месяца, зарплата впервые выплачивается до 30-го числа данного месяца».