В таком случае вы вправе учесть расходы, если пропишете условие о спецодежде в коллективном или трудовых договорах.

Стоимость спецодежды можно списать двумя способами. Первый — как материальные расходы (подп. 5 п. 1 ст. 346.16, подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ). Этим способом вправе воспользоваться компании, которые обязаны выдавать одежду по закону.

Например, надо обеспечить одеждой работников сельского хозяйства, строительства и др. Кроме того, выдавать одежду нужно по результатам спецоценки (письмо Минфина России от 19.08.16 № 03-03-06/1/48743). Второй способ — списать товары как расходы на оплату труда (подп. 6 п. 1 ст. 346.16, п. 25 ст. 255 НК РФ). Но для этого компания должна закрепить в коллективном или трудовых договорах, что обязана предоставлять одежду.