Учитывайте полную стоимость товаров, которую перечисляет покупатель, без вычета комиссии (письма Минфина России от 19.09.16 № 03-11-11/54526, от 23.05.07 № 03-11-04/2/138).
1415 августа
Компания на УСН с объектом «доходы». Покупатели платят электронными деньгами через платежную систему. Оператор перечисляет деньги на наш счет за вычетом своего вознаграждения. Какую сумму учитывать в доходах?
Темы: УСНБухгалтерский учет
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
- Формы по теме:
- Регистр учета доходов и расходов полученных в рамках целевого финансирования
- Регистр учета основных средств при упрощенке
- Учетная политика организации. Производство, услуги. УСН (доходы минус расходы)
- Производство, услуги. УСН (доходы минус расходы)
- Учетная политика организации. Торговля. УСН (доходы минус расходы)
Есть вопросы?
Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!Получить ответ
Услуга платная