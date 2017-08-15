1415 августа

Компания на УСН с объектом «доходы». Покупатели платят электронными деньгами через платежную систему. Оператор перечисляет деньги на наш счет за вычетом своего вознаграждения. Какую сумму учитывать в доходах?

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отвечает:

Учитывайте полную стоимость товаров, которую перечисляет покупатель, без вычета комиссии (письма Минфина России от 19.09.16 № 03-11-11/54526, от 23.05.07 № 03-11-04/2/138).

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