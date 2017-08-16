1316 августа

Что происходит после экзамена по оценке квалификации? Когда ждать результата?

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отвечает:

Экспертная комиссия ЦОК оформит результат экзамена протоколом и отправит его в совет по профквалификациям.

Срок не превысит семь календарных дней. Уточните его в центре. Совет не позднее 14 календарных дней после экзамена проверит результаты оценки, вынесет решение о выдаче документа и направит эту информацию в Национальное агентство развития квалификаций. В зависимости от решения совета не позднее 30 календарных дней с даты экзамена ЦОК выдаст:

  • свидетельство о квалификации, если экзамен сдан;
  • заключение о прохождении профэкзамена с рекомендациями, если экзамен не сдан.

Снимите со свидетельства или заключения копию и приложите ее к личному делу сотрудника.

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