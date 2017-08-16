1616 августа

Учреждение планирует привлечь к работе в праздничный день завхоза. Его заработная плата состоит из оклада, ежемесячной премии и стимулирующей выплаты. Как рассчитать доплату за работу в праздник?

Темы:

отвечает:

Доплату считайте без учета премии и стимулирующей выплаты. Поясню.

Сотрудникам с окладом работу в выходной и праздник сверх месячной нормы оплачивают в размере не менее двойной часовой или дневной тарифной ставки, то есть части оклада за день или час работы. Оклад – это фиксированная сумма, в которую не входят компенсации, стимулирующие и социальные выплаты. Если зарплата сотрудника включает премии, доплаты и надбавки, не учитывайте эти суммы при расчете доплаты за работу в выходной или праздник (определение Верховного суда РФ от 21 ноября 2016 г. № 56-КГ16-22).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы