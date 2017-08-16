Доплату считайте без учета премии и стимулирующей выплаты. Поясню.

Сотрудникам с окладом работу в выходной и праздник сверх месячной нормы оплачивают в размере не менее двойной часовой или дневной тарифной ставки, то есть части оклада за день или час работы. Оклад – это фиксированная сумма, в которую не входят компенсации, стимулирующие и социальные выплаты. Если зарплата сотрудника включает премии, доплаты и надбавки, не учитывайте эти суммы при расчете доплаты за работу в выходной или праздник (определение Верховного суда РФ от 21 ноября 2016 г. № 56-КГ16-22).