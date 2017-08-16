Вы вправе заявить вычет, если об авансе сказано в договоре, а поставщик выставил счет-фактуру.

Чтобы заявить вычет с аванса, потребуйте у поставщика счет-фактуру на предоплату. Кроме того, в договоре должно быть условие об авансе (п. 9 ст. 172 НК РФ).

Когда поставщик отгрузит товар, он выставит еще один счет-фактуру. На основании этого документа вы также заявите налог к вычету. А НДС, который вы ранее поставили к вычету с аванса, восстановите (подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ). Для этого счет-фактуру на аванс зарегистрируйте в книге продаж. Код операции — 21.