2416 августа

Перечислили в сентябре поставщику аванс, в этом же месяце контрагент планировал отгрузить товар. Но фактически он отгрузил товар только в октябре. Вправе ли мы принять входной НДС к вычету в сентябре?

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отвечает:

Вы вправе заявить вычет, если об авансе сказано в договоре, а поставщик выставил счет-фактуру.

Чтобы заявить вычет с аванса, потребуйте у поставщика счет-фактуру на предоплату. Кроме того, в договоре должно быть условие об авансе (п. 9 ст. 172 НК РФ).

Когда поставщик отгрузит товар, он выставит еще один счет-фактуру. На основании этого документа вы также заявите налог к вычету. А НДС, который вы ранее поставили к вычету с аванса, восстановите (подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ). Для этого счет-фактуру на аванс зарегистрируйте в книге продаж. Код операции — 21.

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