2316 августа

Мы АО. Требования к малым компаниям по выручке и численности мы выполняем. Кроме того, мы внедряем результаты интеллектуальной деятельности, у акционера есть патенты на полезные модели. Почему нас нет в реестре малого бизнеса на сайте ФНС?

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отвечает:

Компания не относится к малым.

У вас численность и выручка в пределах лимита. Но этого недостаточно, чтобы инспекция включила общество в реестр. АО надо соответствовать критериям в одном из подпунктов «б»-«д» пункта 1 части 1.1 Федерального закона от 24.074.07 № 209-ФЗ.

Если АО использует результаты интеллектуальной деятельности, оно соответствует критериям еще при двух условиях:

  • права на результаты такой деятельности принадлежат учредителям обществ;
  • учредителями АО должны быть бюджетные или автономные учреждения.

У вас патент принадлежит «физику». Условие из подпукта «в» вы не выполняете. Поэтому компании нет в реестре.

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