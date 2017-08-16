Компания не относится к малым.

У вас численность и выручка в пределах лимита. Но этого недостаточно, чтобы инспекция включила общество в реестр. АО надо соответствовать критериям в одном из подпунктов «б»-«д» пункта 1 части 1.1 Федерального закона от 24.074.07 № 209-ФЗ.

Если АО использует результаты интеллектуальной деятельности, оно соответствует критериям еще при двух условиях:

права на результаты такой деятельности принадлежат учредителям обществ;

учредителями АО должны быть бюджетные или автономные учреждения.

У вас патент принадлежит «физику». Условие из подпукта «в» вы не выполняете. Поэтому компании нет в реестре.