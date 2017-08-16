1316 августа

Наша компания скоро переезжает в соседний город. Уведомлять ли работников о том, что изменился адрес компании?

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отвечает:

Да, конечно.

Место работы — это обязательное условие трудового договора. Если эти сведения меняются, то об изменениях работодатель уведомляет сотрудника не позднее чем за два месяца (ч. 2 ст. 74 ТК РФ).

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