Да, конечно.
Место работы — это обязательное условие трудового договора. Если эти сведения меняются, то об изменениях работодатель уведомляет сотрудника не позднее чем за два месяца (ч. 2 ст. 74 ТК РФ).
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, конечно.
Место работы — это обязательное условие трудового договора. Если эти сведения меняются, то об изменениях работодатель уведомляет сотрудника не позднее чем за два месяца (ч. 2 ст. 74 ТК РФ).
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