Нет, к малым это не относится.

А для остальных — да. В данном случае в качестве первого источника бухгалтер использует международные стандарты. Если в них нет нужных способов, используйте федеральные и отраслевые стандарты по аналогичным вопросам. Если и этого недостаточно, то нужно обратиться к рекомендациям по бухучету.

Вот пример. В наших стандартах не сказано, как учитывать в расходах оплату труда. Значит, в общем случае нужно обратиться к МСФО: по этому вопросу есть международный стандарт IAS 19. Но если компания вправе применять упрощенные способы, она может к МСФО не обращаться, а решать подобные вопросы исходя из требования рациональности. Малая компания может выбрать, к примеру, такой вариант: включать эти суммы в состав расходов в момент выплаты работникам.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>