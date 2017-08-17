На дату покупки валюты сделайте проводку:

ДЕБЕТ 57 (76) КРЕДИТ 51

перечислили деньги на покупку валюты.

Деньги поступили на текущий валютный счет? Отразите это так:

ДЕБЕТ 52 КРЕДИТ 57 (76)

зачислили валюту на валютный счет (на основании выписки банка).

Если нужно, оприходуйте валюту в кассу. Ориентируйтесь на курс Банка России, который действует на эту дату (п. 4—6 ПБУ 3/2006).

Проводка, чтобы выдать сотруднику наличную валюту:

ДЕБЕТ 71 КРЕДИТ 50 субсчет «Касса в иностранной валюте»

выдали иностранную валюту сотруднику под отчет.

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