На дату покупки валюты сделайте проводку:
ДЕБЕТ 57 (76) КРЕДИТ 51
перечислили деньги на покупку валюты.
Деньги поступили на текущий валютный счет? Отразите это так:
ДЕБЕТ 52 КРЕДИТ 57 (76)
зачислили валюту на валютный счет (на основании выписки банка).
Если нужно, оприходуйте валюту в кассу. Ориентируйтесь на курс Банка России, который действует на эту дату (п. 4—6 ПБУ 3/2006).
Проводка, чтобы выдать сотруднику наличную валюту:
ДЕБЕТ 71 КРЕДИТ 50 субсчет «Касса в иностранной валюте»
выдали иностранную валюту сотруднику под отчет.
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