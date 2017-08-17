Как компенсировать подотчетнику перерасход?

Попросите работника принести первичку, которая подтвердит, что на нужды компании он добавил из собственных денег. Если выдаете перерасход из кассы, то оформите расходник по форме № КО-2 (утв. постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 г. № 88). В бухучете сделайте запись:
ДЕБЕТ 71 КРЕДИТ 50
компенсировали расходы сотрудника сверх сумм, выданных под отчет.
Вернуть перерасход можно на зарплатную или личную карту сотрудника. Проводка следующая:
ДЕБЕТ 71 КРЕДИТ 51
перечислили сотруднику деньги сверх сумм, выданных под отчет.
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