Как компенсировать подотчетнику перерасход?

Попросите работника принести первичку, которая подтвердит, что на нужды компании он добавил из собственных денег. Если выдаете перерасход из кассы, то оформите расходник по форме № КО-2 (утв. постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 г. № 88). В бухучете сделайте запись:

ДЕБЕТ 71 КРЕДИТ 50

компенсировали расходы сотрудника сверх сумм, выданных под отчет.

Вернуть перерасход можно на зарплатную или личную карту сотрудника. Проводка следующая:

ДЕБЕТ 71 КРЕДИТ 51

перечислили сотруднику деньги сверх сумм, выданных под отчет.

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