Да, водитель должен сдать экзамен и получить российские права.

С 1 июня 2017 года начал действовать запрет на езду с водительскими правами, выданными в других странах. Он касается всех иностранцев, в том числе граждан стран СНГ и Таможенного союза.

За нарушение водителя оштрафуют на сумму от 5 тыс. до 15 тыс. руб., а виновного сотрудника учреждения – на 50 тыс. руб. (ч. 1 ст. 12.7, ст. 12.32.1КоАП РФ).

Увольте иностранца, если он не получит права российского образца (п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ). Либо отправьте в отпуск за свой счет, до тех пор пока не сдаст экзамен.