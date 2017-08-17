1217 августа

С работником случился инсульт, в результате которого наступил паралич. Родственники принесли документы об инвалидности. Учреждение прекращает трудовые отношения в связи с полной нетрудоспособностью работника. Кто вместо него имеет право подписать документы?

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отвечает:

В данном случае никто.

 Строку под подпись сотрудника в приказе и графу в личной карточке оставьте незаполненными. Сделайте запись: «Невозможно ознакомить под подпись по медицинским показаниям» и внесите реквизиты документа об инвалидности. Заверьте запись подписью представителя учреждения с расшифровкой, поставьте дату (ч. 2 ст. 84.1 ТК РФ).

В трудовой книжке записи о работе заверьте также только подписью представителя работодателя и печатью. Трудовую книжку выдайте на руки представителю сотрудника. Это может быть любой близкий родственник: супруг, родитель, сын или дочь. Запись о выдаче документа сделайте в книге учета движения трудовых книжек в общем порядке. Попросите родственника поставить подпись.

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