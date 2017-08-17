2817 августа

Университет принимает на работу специалиста по охране труда. Чем руководствоваться ректору: профстандартом или квалификационным справочником?

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отвечает:

Руководитель сам решает, какой документ применять.

Если должность предполагает компенсации, льготы или ограничения, работодатель должен указывать ее в соответствии с квалификационным справочником или профстандартом. Какое название выбрать для должности, определяет руководитель (письмо Минтруда России от 26 декабря 2016 г. № 15-2/ООГ-4698).

Наименование должности специалиста по охране труда есть и в профстандарте, и в квалификационном справочнике. Требования к стажу и образованию по этой должности также есть в обоих документах.

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