Да, вправе.

Трудовой кодекс не запрещает работнику занимать несколько должностей в одной компании (письмо Роструда от 21.04.11 № 1048-6-1). Но есть несколько ограничений.

Во-первых, совместитель вправе работать не больше четырех часов в день. Во-вторых, работа должна занимать не больше половины месячной нормы, которая установлена для должностей техника и механика на основном месте. В-третьих, отдельных работников нельзя принимать совместителями. Например, запрещено принимать совместителя на работу с вредными или опасными условиями труда, если на основном месте такие же условия. Водители не могут работать по совместительству в той же должности и др. (ч. 2 ст. 282 ТК РФ).