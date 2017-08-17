2117 августа

Инженер работает у нас на полставки по основному месту. Хотим принять его по совместительству еще на две должности — техника и механика, на каждом месте по два часа в день. В итоге сотрудник будет занят на трех должностях в трех разных отделах. Вправе ли сотрудник работать на основном месте и еще по совместительству на двух должностях?

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отвечает:

Да, вправе.

Трудовой кодекс не запрещает работнику занимать несколько должностей в одной компании (письмо Роструда от 21.04.11 № 1048-6-1). Но есть несколько ограничений.

Во-первых, совместитель вправе работать не больше четырех часов в день. Во-вторых, работа должна занимать не больше половины месячной нормы, которая установлена для должностей техника и механика на основном месте. В-третьих, отдельных работников нельзя принимать совместителями. Например, запрещено принимать совместителя на работу с вредными или опасными условиями труда, если на основном месте такие же условия. Водители не могут работать по совместительству в той же должности и др. (ч. 2 ст. 282 ТК РФ).

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