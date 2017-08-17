Платите транспортный налог и сдавайте декларацию в инспекцию Санкт-Петербурга.

Транспортный налог и авансы по нему компании перечисляют по местонахождению автомобиля (п. 1 ст. 363 НК РФ). Это место, где располагается компания или ее подразделение (подп. 2 п. 5 ст. 83 НК РФ).

Компании не обязаны снимать автомобили с учета в ГИБДД, если переехали в другой регион. Поэтому не важно, что машина зарегистрирована в Москве, а компания переехала. Авансы и налог за год платите в питерскую инспекцию (п. 1 ст. 2 Закона Ленинградской области от 22.11.02 № 51-оз). В эту же налоговую сдайте декларацию.