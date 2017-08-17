4517 августа

Сын нашего директора студент очного отделения. Сейчас ребенку 20 лет и он учится на платной основе. Вправе ли мы предоставить работнику стандартный вычет на ребенка?

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отвечает:

Вы вправе предоставить стандартный вычет, даже если ребенок учится платно.

Право на вычет не зависит от того, учится ребенок за счет родителей или на бюджете (письмо Минфина России от 02.10.15 № 03-04-05/56445). Главное, чтобы отделение было очным.

Вычет предоставляйте до тех пор, пока доходы работника не превысят 350 тыс. рублей. Начиная с месяца, в котором доходы превысили лимит, сотрудник теряет право на вычет (п. 14 ст. 218 НК РФ).

Работник вправе получать вычет, пока ребенок не закончит обучение или ему не исполнится 24 года. Компания прекратит предоставлять вычет с месяца, следующего за месяцем, в котором ребенок получил диплом об окончании вуза (письмо Минфина России от 06.11.12 № 03-04-05/8–1251).

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