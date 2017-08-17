У нас работает иностранец с патентом. Предыдущий патент действовал до 16 августа, а новый — только с 21 августа. Обязательно ли увольнять сотрудника, а потом принимать заново?

Не надо увольнять сотрудника. На период с 17 по 20 августа отстраните его от работы.

Иностранец не вправе работать без патента (ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 25.07.02 № 115-ФЗ). Но если документ закончился, то компания не обязана увольнять сотрудника. У иностранца есть месяц, чтобы продлить документ. Именно на такой период компания вправе отстранить сотрудника от работы (ч. 3 ст. 327.5 ТК РФ).

Если иностранец не продлил патент за месяц, работодатель должен уволить сотрудника (п. 5 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ). Ваш работник уложился в сроки.

Чтобы отстранить работника, издайте приказ в свободной форме. Ознакомьте с ним сотрудника — он должен расписаться в приказе. Зарплату или средний заработок за этот период не начисляйте (ст. 76 ТК РФ).