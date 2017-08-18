В бухучете сделайте запись:
ДЕБЕТ 50 КРЕДИТ 71
внесли в кассу остаток неизрасходованных подотчетных средств.
Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>
редакция журнала «Главбух» отвечает:
В бухучете сделайте запись:
ДЕБЕТ 50 КРЕДИТ 71
внесли в кассу остаток неизрасходованных подотчетных средств.
Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>
Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!Получить ответ