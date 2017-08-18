1618 августа

Как отразить аванс, который подотчетник вернул в кассу?

Тема:

отвечает:

В бухучете сделайте запись:

ДЕБЕТ 50 КРЕДИТ 71
внесли в кассу остаток неизрасходованных подотчетных средств.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы