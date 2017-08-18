Вы не сможете возместить расходы, если спецодежда будет импортная.

С 1 августа действуют новые правила, по которым ФСС финансирует мероприятия по охране труда. Фонд теперь возмещает расходы только на такую спецодежду, которая сшита из российских тканей (приказ Минтруда России от 29 апреля 2016 г. № 201н).

Проводки будут такие:

ДЕБЕТ 10 субсчет «Спецодежда»

КРЕДИТ 60

оприходовали спецодежду от поставщика без НДС;

ДЕБЕТ 20 (23)

КРЕДИТ 10 субсчет «Спецодежда»

списали спецодежду на расходы производства;

ДЕБЕТ 76 субсчет «Расчеты с ФСС»

КРЕДИТ 86

отражена сумма финансирования за счет соцстраха;

ДЕБЕТ 69 субсчет «Расчеты по взносам на страхование с ФСС»

КРЕДИТ 76 субсчет «Расчеты с ФСС»

уменьшена задолженность перед фондом на сумму, которую одобрил ФСС;

ДЕБЕТ 86 КРЕДИТ 98

целевое финансирование включено в доходы будущих периодов;

ДЕБЕТ 98

КРЕДИТ 91 субсчет «Прочие доходы»

целевое финансирование признано прочим доходом.

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