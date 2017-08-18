1918 августа

Надо ли включать в расчет среднего заработка для отпуска районные коэффициенты, доплаты за работу во вредных условиях, разовую премию за досрочную сдачу объекта?

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отвечает:

Да, при расчете отпускных все эти выплаты нужно учитывать.

Так, для расчета среднего заработка учитываются все виды выплат, которые предусматривает система оплаты труда, независимо от источников этих выплат.

В частности, к ним относятся выплаты, связанные с условиями труда, в том числе в виде районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате. А также повышенная оплата труда на вредных и опасных работах или на работах с иными особыми условиями труда.

Премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда, тоже берут в расчет.

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