Да, при расчете отпускных все эти выплаты нужно учитывать.

Так, для расчета среднего заработка учитываются все виды выплат, которые предусматривает система оплаты труда, независимо от источников этих выплат.

В частности, к ним относятся выплаты, связанные с условиями труда, в том числе в виде районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате. А также повышенная оплата труда на вредных и опасных работах или на работах с иными особыми условиями труда.

Премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда, тоже берут в расчет.