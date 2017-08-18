Нет, надбавки вахтовикам взамен суточных, оплату простоев по вине организации или по независящим от нее и от работника причинам в расчет включать не надо.

Надбавку за вахтовый метод работы выплачивают взамен суточных по аналогии с командировками. Она не связана с работой сверх нормальной продолжительности ежедневной работы с учетом особого графика работы на вахте. А также с работой в особых климатических условиях. Поэтому в расчет ее не берут (абз. 11 п. 5.6 приложения 1 «Основные положения о вахтовом методе организации работ» к постановлению Госкомтруда CCCP, Секретариата ВЦСПС и Минздрава CCCP от 31 декабря 1987 г. № 794/33-82. – Примеч. ред.).

Оплата простоев в расчет среднего заработка не входит – об этом прямо сказано в подпункте «в» пункта 5 Положения № 922.