Да, можно, так как у вас есть трудовой договор с ним.

У совместителей, как внешних, так и внутренних, те же права, что и у других работников (ст. 287 ТК РФ). За время командировки им выплачивают средний заработок и возмещают расходы на командировку (ст. 167 ТК РФ). У внешнего совместителя средний заработок сохраняется только в компании, которая его командировала (п. 9 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749). Работник должен уладить свое отсутствие на основной работе во время командировки. Например, взять отпуск без сохранения зарплаты (ст. 128 ТК РФ).