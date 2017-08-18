518 августа

В Перечне животных, которых нужно идентифицировать (утв. приказом Минсельхоза от 22 апреля 2016 г. № 161), есть кошки, собаки. Означает ли это, что требование о маркировке распространяется также на домашних питомцев?

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отвечает:

Обязательного требования нет.

В этом перечне речь идет только о тех животных, которые работают с кинологами в армии, полиции, на таможне, а также участвуют в выставках. Но поставить на учет домашнего питомца все же стоит. Тем самым вы заботитесь о его здоровье, ведь перед маркировкой ему нужна вакцинация.

Также вы проявляете ответственность перед людьми, поскольку непривитое животное представляет собой потенциальный источник болезней. Идентификация – это и страховка от кражи животного. Не обойтись без маркировки питомца и при вывозе его в страны Европейского союза. В этом случае его надо чипировать.

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