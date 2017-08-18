В заявлении запишите вид деятельности «Ремонт жилья и других построек».

Предприниматели определяют вид деятельности по Классификатору услуг населению (утв. постановлением Госстандарта России от 28.06.93 № 163). В перечне есть два типа услуг, которые связаны с установкой входных дверей, — «Ремонт и замена дверей…" и «Работы по установке металлических дверей…». Эти услуги относятся к виду деятельности «Ремонт жилья и других построек». Такой бизнес можно перевести на патент (подп. 12 п. 2 ст. 346.43 НК РФ).

Чтобы получить патент, бизнесмен обращается в инспекцию с заявлением по форме 26.5–1 (утв. приказом ФНС России от 18.11.14 № ММВ-7-3/589@). Срок — не позднее чем за 10 рабочих дней до начала применения патентной системы.

В заявлении предприниматель должен записать вид деятельности и код по классификатору (утв. приказом ФНС России от 15.01.13 № ММВ-7-3/9@). В вашем случае — «Ремонт жилья и других построек», код — 12 24 01.