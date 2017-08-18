Да.

Если работники трудятся в районах Крайнего Севера, они вправе получить раз в два года компенсацию проезда к месту отдыха и обратно (ч. 1 ст. 325 ТК РФ). Работодатель возмещает расходы по документам, которые подтверждают оплату проезда. Если сотрудники покупают билеты через интернет, то расходы подтверждает контрольный купон (приказ Минтранса России от 21.08.12 № 322).

Компания не вправе отказать работнику, если он принес распечатанный электронный документ. Это подтверждают и судьи (апелляционное определение Иркутского областного суда от 25.12.13 № 33–10522/13, кассационное определение Мурманского областного суда от 04.05.11 № 33-1190–2011).

В то же время работник может сначала купить билет, а потом его сдать. Распечатка электронного билета останется у сотрудника. Поэтому стоит проверить, действительно ли сотрудник ездил отдыхать. Есть два варианта, как это сделать.

Первый — запросить сведения у перевозчика, ездил ли работник по данному документу. Получить официальную справку можно на вокзале за 150 рублей. Второй вариант — потребовать, чтобы работник сформировал и распечатал купон после поездки. Дата формирования будет в правом нижнем углу билета. В билете проверьте поле «статус электронного билета». На недействительных бланках в статусе будет специальная запись — «оформлен возврат».