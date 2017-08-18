Безопаснее попросить у сотрудников письменное разрешение.

Компания вправе передать персональные данные контрагенту только с согласия сотрудника (ст. 88 ТК РФ). Исключение из правил одно — если информацию необходимо передать из-за угрозы жизни и здоровью работника. К персональным данным относятся инициалы и должность (ст. 3 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ). А значит, безопаснее спросить разрешение.

Разработайте шаблон заявления о согласии на разглашение персональных данных. Образец есть здесь. Попросите сотрудников заполнить в заявлении Ф.И.О., адрес, реквизиты паспорта и сведения, которые работник разрешает передать организатору семинара. А затем попросите подписать заявление (п. 4 ст. 9 закона № 152-ФЗ).