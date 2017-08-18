2018 августа

Контрагент пригласил сотрудников на семинар и попросил отправить список с их инициалами и должностями. Просить у работников разрешение на передачу данных?

Тема:

отвечает:

Безопаснее попросить у сотрудников письменное разрешение.

Компания вправе передать персональные данные контрагенту только с согласия сотрудника (ст. 88 ТК РФ). Исключение из правил одно — если информацию необходимо передать из-за угрозы жизни и здоровью работника. К персональным данным относятся инициалы и должность (ст. 3 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ). А значит, безопаснее спросить разрешение.

Разработайте шаблон заявления о согласии на разглашение персональных данных. Образец есть здесь. Попросите сотрудников заполнить в заявлении Ф.И.О., адрес, реквизиты паспорта и сведения, которые работник разрешает передать организатору семинара. А затем попросите подписать заявление (п. 4 ст. 9 закона № 152-ФЗ).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы