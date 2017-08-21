2821 августа

Наша компания заключила договор с иностранной организацией, которая не состоит в России на налоговом учете. Контрагент оказывает нам услуги — предоставляет дисковое пространство на своем сервере для нашего сайта (хостинг). Должны ли мы перечислять НДС в качестве налогового агента? В контракте нет такого условия.

Тема:

отвечает:

Вы должны уплатить НДС как налоговый агент. Но в контракте про налог не сказано, поэтому начислите его сверх цены услуг. Перечислите НДС в бюджет в тот же день, когда вы заплатите поставщику за его услуги.

С 1 января 2017 года реализация электронных услуг на территории России иностранными компаниями облагается НДС. К таким услугам относится в том числе хостинг (п. 1 ст. 174.2 НК РФ). Ваша организация приобретает эти услуги и выступает налоговым агентом по НДС. Исключением будет ситуация, когда иностранная организация оказывает услуги через обособленное подразделение на территории РФ.

По общему правилу из доходов, выплаченных иностранной компании, нужно удержать НДС и перечислить его в бюджет (п. 9 ст. 174.2 НК РФ, письмо Минфина России от 21 ноября 2016 г. № 03-07-15/68380). Но если в договоре не предусмотрен НДС, то считайте налог от контрактной стоимости. В учете сделайте проводки:

ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 52
перечислили оплату иностранному поставщику за оказанные услуги;

ДЕБЕТ 76 субсчет «Расчеты по агентскому НДС»
КРЕДИТ 68
отразили агентский НДС в момент оплаты поставщику;

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 51
уплатили НДС в бюджет;

ДЕБЕТ 20 (26) КРЕДИТ 60
отразили расходы на услуги хостинга;

ДЕБЕТ 19
КРЕДИТ 76 субсчет «Расчеты по агентскому НДС»
отразили НДС;

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19
приняли к вычету НДС.

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