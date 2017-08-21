Вы должны уплатить НДС как налоговый агент. Но в контракте про налог не сказано, поэтому начислите его сверх цены услуг. Перечислите НДС в бюджет в тот же день, когда вы заплатите поставщику за его услуги.

С 1 января 2017 года реализация электронных услуг на территории России иностранными компаниями облагается НДС. К таким услугам относится в том числе хостинг (п. 1 ст. 174.2 НК РФ). Ваша организация приобретает эти услуги и выступает налоговым агентом по НДС. Исключением будет ситуация, когда иностранная организация оказывает услуги через обособленное подразделение на территории РФ.

По общему правилу из доходов, выплаченных иностранной компании, нужно удержать НДС и перечислить его в бюджет (п. 9 ст. 174.2 НК РФ, письмо Минфина России от 21 ноября 2016 г. № 03-07-15/68380). Но если в договоре не предусмотрен НДС, то считайте налог от контрактной стоимости. В учете сделайте проводки:

ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 52

перечислили оплату иностранному поставщику за оказанные услуги;

ДЕБЕТ 76 субсчет «Расчеты по агентскому НДС»

КРЕДИТ 68

отразили агентский НДС в момент оплаты поставщику;

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 51

уплатили НДС в бюджет;

ДЕБЕТ 20 (26) КРЕДИТ 60

отразили расходы на услуги хостинга;

ДЕБЕТ 19

КРЕДИТ 76 субсчет «Расчеты по агентскому НДС»

отразили НДС;

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19

приняли к вычету НДС.

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