Нет, срок сдачи авансового отчета работник не нарушит. Трехдневный срок надо отсчитывать в рабочих днях. Начинайте с даты, когда сотрудник выйдет из отпуска (п. 26 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749). Проводки:
ДЕБЕТ 71 КРЕДИТ 51 (50)
выдали деньги под отчет на командировочные расходы;
ДЕБЕТ 20 (08, 23, 26, 44)
КРЕДИТ 71
учли командировочные расходы;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 71
отразили НДС с командировочных расходов;
ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19
приняли к вычету НДС.
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