4021 августа

Сотрудник отправляется в отпуск сразу после командировки. Нарушит ли он трехдневный срок для сдачи авансового отчета, если оформит его после отпуска? Какие проводки сделать?

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отвечает:

Нет, срок сдачи авансового отчета работник не нарушит. Трехдневный срок надо отсчитывать в рабочих днях. Начинайте с даты, когда сотрудник выйдет из отпуска (п. 26 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749). Проводки:

ДЕБЕТ 71 КРЕДИТ  51 (50)
выдали деньги под отчет на командировочные расходы;

ДЕБЕТ 20 (08, 23, 26, 44)
КРЕДИТ  71
учли командировочные расходы;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 71
отразили НДС с командировочных расходов;

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19
приняли к вычету НДС.

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