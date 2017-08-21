Расходы связаны с хозяйственной деятельностью компании, а потому обоснованны (п. 1 ст. 252 НК РФ). Стоимость документов, которые запросили у контрагента, вы вправе учесть как прочие расходы (ст. 264 НК РФ).

Чтобы на проверке у налоговиков не возникло к вам претензий, сохраните бумаги, которые подтверждают затраты. Перед сделкой направьте контрагенту письмо со списком документов, которые вам нужны. Письмо распечатайте и сохраните в компании. Попросите будущего контрагента отразить в договоре, что копии документов о себе он предоставляет за деньги. И пусть напишет, какова цена за каждую такую копию. Еще для учета расходов понадобится первичка. Когда контрагент будет готов передать вам документы, попросите сделать это по описи и напомните, что ждете от него акт оказанных услуг.

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