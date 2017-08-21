3821 августа

В чем разница между первичной и последующей идентификацией животных?

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Первичная идентификация – это первоначальные сведения о животном, его владельце, месте рождения, содержании, использованном средстве маркировки.

В далеком прошлом делали устные описания животных. Позже их записывали на камне, бересте, ткани. Теперь используют журналы учета, племенные книги, паспорта животных, а также электронные базы данных. Но нужно не только хранить первичную информацию о животном, но и обновлять ее. Например, дополнять сведениями о потомстве, вакцинациях, болезнях, новом хозяине, месте и цели содержания и т.п. Это и есть последующая идентификация.

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