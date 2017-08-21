Нет, инспекторы не вправе требовать штраф.

Вашей вины в данном случае нет. Когда спецоператор получает файл с отчетом, он формирует подтверждение даты отправки. День, указанный в подтверждении, и является датой сдачи отчетности (п. 4 ст. 80 НК РФ, п. 1.4 Методических рекомендаций, утв. приказом ФНС России от 31 июля 2014 г. № ММВ-7-6/398).

Вы отправили декларацию не позже установленных сроков, а значит, оштрафовать организацию по статье 119 Налогового кодекса нельзя.

24 июля в 20 часов по московскому времени на сервере ФНС России произошел технический сбой. В результате остановился весь электронный документооборот с налоговой службой. Такие сообщения рассылали своим клиентам спецоператоры, через которые компании отправляют отчетность в ИФНС и фонды.

Если инспекторы все же попытаются оштрафовать, вы легко оспорите их решение в досудебном порядке. Для этого обращайтесь с жалобой в региональное УФНС России.