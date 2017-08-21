Принять такие документы и возместить затраты сотрудникам можно. Но расходы при расчете налога на прибыль учитывать рискованно.

Ведь чеки старого образца не содержат всех обязательных реквизитов. Затраты командированных сотрудников после 1 июля 2017 года можно подтвердить либо чеком онлайн-кассы, либо квитанциями и товарными чеками, если покупки делали у вмененщиков или у предпринимателей на патенте.

С 1 июля 2017 года применять ККТ без фискального накопителя нельзя (ст. 4 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ). Некоторые продавцы относятся к льготной категории, которая будет применять онлайн-кассы с 2018 года (ст. 7 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ).

Однако если такие продавцы пробивают чеки в добровольном порядке, то все равно использовать кассы без фискального накопителя они не могут. Инспекторы сами снимают ККТ с учета. Аналогичные разъяснения содержат письма ФНС от 19 июня 2017 г. № ЕД-4-20/11625 и Минфина от 30 мая 2017 г. № 03-01-15/33121.