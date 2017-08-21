6921 августа

Арендовали у нашего учредителя автомобиль. Он не зарегистрирован как предприниматель. Платить за аренду планируем ежемесячно. Удерживать НДФЛ или участник сам заплатит налог?

Тема:

отвечает:

Удержите НДФЛ.

Российские компании, которые выплачивают доход «физикам», выполняют функции налогового агента по НДФЛ (подп. 1 п. 1 ст. 228 НК РФ). Арендодатель сам платит налог, только если сдает имущество иностранной организации, не зарегистрированной в России.

Компания не вправе записать в договоре, что «физик» сам будет платить НДФЛ с аренды (п. 5 ст. 3 НК РФ). Даже если она это сделает, компания не освобождается от обязанности удержать налог. Так считают и чиновники, и судьи (письмо Минфина России от 27.08.15 № 03-04-05/49369, определение ВС РФ от 13.01.16 № 304-КГ15-17425).

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